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Spor

İbrahim Üzülmez'den iddialı Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Pendikspor'un deneyimli teknik direktör İbrahim Üzülmez maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, maçta Fenerbahçe'ye teslim olmayacaklarını ve ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarından bahsetti.

7 Mart 2024 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
İbrahim Üzülmez'den iddialı Fenerbahçe açıklaması
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Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇI ÇIKIŞ OLACAK"

TRT Spor'a konuşan Üzülmez, "Konyaspor karşılaşmasında istediğimiz başlangıcı yapamadık. Kötü oynadık. 3 gün oyuncularımızla beraberdik. Onları mental anlamda yukarı taşımaya çalıştık. Ben daha fazla bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyordum. Çok iyi oynamamamıza rağmen 4 pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik kötü oynadığımız maçta belki de puan ya da puanlar alabilirdik. Bu takımı ligde tutmak için görevimizi en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Bundan önce yaptığımız hataları yapmamaya çalışacağız. Oyuncularımıza inanıyoruz. Oyuncuların o özgüveni için bir kıvılcıma ihtiyaç var. Başlangıcımız kötü oldu bitirişimiz iyi olacak İnşallah Fenerbahçe maçıyla beraber çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

Ligde kalmak istediklerini söyleyen Üzülmez, "Ligde kalmak için gayret göstereceğiz. Geçen hafta kaybederek işimizi zora soktuk ama pes etmeyeceğiz. Ne yapabiliriz sürekli konuşuyoruz. Kaybedilmiş maçlardan sonra oyuncu psikolojisini görüyoruz. Gol yendikten sonra çok kabuk mental anlamda çöküyoruz. İnanıyorum, inanmasam zaten buraya gelmezdim." dedi.

"FENERBAHÇE'YE TESLİM Mİ OLACAĞIZ?"

Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Üzülmez "Fenerbahçe maçı zor bir maç. Maçın favorisidir. Fenerbahçe'ye gidip teslim mi olacağız yoksa bir reaksiyon gösterip puan ya da puanlar mı alacağız! Dünden beri Fenerbahçe'nin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam maçları var inşallah ülkemiz için güzel bir sonuç alırlar. Pazar günkü maçı bizim için çıkış maçı olarak görüyoruz. Oyuncularım da o reaksiyonu gösterecektir." dedi.

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