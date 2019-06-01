İbrahim Üzülmez'in Kasımpaşa macerası sadece 4 saat sürdü
Kasımpaşa, öğlen saatlerinde sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:
“Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”
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