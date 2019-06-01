Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

“Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”