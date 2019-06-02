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İbrahim Üzülmez'in yaklaştığı rekor Fuat Çapa'da

Kasımpaşa ile dün 1 yıllık sözleşme imzalayan İbrahim Üzülmez 4 saat sonra görevinden ayrıldı.

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Kasımpaşa Kulübü, "Üzülmez ile fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı vazgeçmişlerdir" açıklamasını yaptı.

REKOR FUAT ÇAPA'DA

Türkiye'de en erken ayrılık rekoru Fuat Çapa'ya ait. Çapa 2015-16'da G.Birliği ile sözleşme yaptıktan 1 saat sonra bırakmıştı.

Avrupa'nın en hızlıları ise şöyle: Leroy Rosenior-Torquay United (10 dakika), Fuat Çapa-G.Birliği (1 saat), İbrahim Üzülmez- Kasımpaşa (4 saat), Crystal Palace: Dave Bassett (4 gün).

4 SAAT SÜRDÜ

Üzülmez imzayı atarken çok mutluydu ama bu sadece 4 saat sürdü.

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