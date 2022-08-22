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Spor

İbrahim Yattara'ya yeni takımında davullu zurnalı karşılama

Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor ile anlaştı.

IHA22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
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Ortaköysporlu taraftarlar İbrahim Yattara için karşılama töreni düzenledi. İbrahim Yattara havalimanındaki karşılamanın ardından şehir turu gerçekleştirdi. Cumhuriyet meydanında tur atan Yattara ve Ortaköysporlu taraftarlar Cumhuriyet meydanında Yattara ile birlikte davul zurna eşliğinde eğlendi.

İbrahim Yattara yaptığı açıklamada, "19 senedir Türkiye'de yaşıyorum. İlk defa geldim buraya. Gerçekten çok memnun oldum. Bugün ilk defa geldim ama iyi ki geldim. İyi insanlarla tanıştım, inşallah bundan sonra hep burada kalacağım" dedi.

  • İbrahim Yattara
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