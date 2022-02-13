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Spor

İbrahima Yattara 5 yıl aradan sonra yeniden sahalarda

Sahalara 5 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma odasında hazırlıklarına başladı.

IHA13 Şubat 2022 Pazar 12:43 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 12:43
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Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü. 'Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli'ye geldi. Süper Amatör Lig A Grubu'nda Yeşil Çivril Belediyespor'un evinde ağırlayacağı Denizli Yıldızspor karşılaşması öncesi Yattara, takım arkadaşları ile çıkacağı ilk maç için soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı. Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.

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