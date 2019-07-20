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Ibrahimovic derbi maçında hat-trick yaptı

Zlatan Ibrahimovic'in hat-trick yaptığı maçta Los Angeles Galaxy, sahasında Los Angeles FC'yi 3-2 yendi.

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Amerika Major Ligi'nin 21. haftası Los Angeles Galaxy - Los Angeles FC arasında oynanan derbi maça sahne oldu. Los Angeles Galaxy karşılaşmayı 3-2 kazandı. 
 
Karşılaşmaya Ibrahimovic damga vurdu. İsveçli yıldız takımının 3 golünün altına imza atarak galibiyetin baş mimarı oldu.
 
Los Angeles FC'nin golleri ise 4. ve 90+7. dakikalarda Carlos Vela'dan geldi.
 
Bu sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılan Los Angeles FC 46 puanla liderliğini sürdürdü. Los Angeles Galaxy ise puanını 37'ye yükselterek zirve takibine devam etti.  (TRTSpor)

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