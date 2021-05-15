İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2021 Cumartesi / 3 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ibrahimovic EURO 2020'de forma giyemeyecek
Spor

Ibrahimovic EURO 2020'de forma giyemeyecek

İtalya Serie A ekibi Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.

AA15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:04 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:04
ABONE OL

EURO 2020'de oynayabilmek için 2016 yılında bıraktığı milli takıma geri dönen Ibrahimovic'ten ülkesine kötü haber geldi.

İsveç Futbol Federasyonu, dizinden sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun, şampiyonaya katılamayacağını teknik direktör Janne Andersson'a bildirdiğini açıkladı.

39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, kulübüyle sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.

118 maçta attığı 62 golle İsveç Milli Takımı'nın en skorer ismi olan Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktalamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.