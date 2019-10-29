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Ibrahimovic La Liga'ya döneceğini müjdeledi

Futbolculuğu kadar açıklamalarıyla da yeşil sahaların yıldızı Zlatan Ibrahimovic, İspanya'ya döneceğini açıkladı.

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Amerika Major Lig Takımlarından LA Galaxy ile son sezonunu geçiren Zlatan Ibrahimovic, yeni durağının İspanya oldacağını duyurdu. Instagram hesabından "Merhaba Ispanya. Tahmin edin ne var? İspanya'ya geri dönüyorum" açıklamasını yaptı.
 
Boşnak asıllı İsveçli oyuncu, hangi takımın formasını giyeceği konusunda bir açıklama yapmazken, haberi ilk olarak 39 milyon Instagram takipçisiyle paylaştı.
 
2008-2009 sezonunda Barcelona forması giyen yıldız isim, son iki sezonda ise Amerika'da mücadele etti. MLS'te LA Galaxy takımının formasını giyen 38 yaşındaki golcü futbolcu, 2018'de 27 lig maçında 22, bu sezon ise 31 maçta 31 gol kaydetti.

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