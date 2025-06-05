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Spor

İbre Galatasaray'a döndü! Victor Osimhen transferinde sıcak gelişme

Victor Osimhen transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Al-Hilal'in teklifine cevap vermeyen ve yeni adresi merak konusu olan yıldız golcü Victor Osimhen'in transferinde ibre Galatasaray'a döndü. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR5 Haziran 2025 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
İbre Galatasaray'a döndü! Victor Osimhen transferinde sıcak gelişme
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Sezonun bitimiyle birlikte başlayan Osimhen'in transfer süreci tüm dünyada merakla takip ediliyor. İtalya ve Suudi Arabistan'da 26 yaşındaki süper starın geleceğiyle ilgili yapılan haberler durmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Al-Hilal ile anlaştığı iddia edilen Nijeryalı forvetin durumu yeniden belirsizleşti. Osimhen'in tapusunu elinde bulunduran Napoli, satışı transfer bütçesine eklemek için 10 Haziran'a kadar bitirmek istiyor. 75 milyon euroyu ödeyecek olan Al-Hilal ile anlaşan Napoli, Osimhen'in "Evet'ini bekliyor.

DİĞER SEÇENEKLER DEVRE DIŞI

Di Marzio'nun haberine göre; Osimhen, Al-Hilal'in teklifini kesin olarak reddetti. Gazeteci Fabrizio Romano, Al Hilal'in ısrarının devam ettiğini aktarsa da Nijeryalı'nın, Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle S.Arabistan'a gitmek istemediği kaydedildi. Adı birçok Avrupa ekibi ile anılan Osimhen ile ilgili Barcelona cephesinden daha önce bir yalanlama gelmiş; Sportif Direktör Deco, Lewandowski'ye güvendiklerini söylemişti. Nijerya Milli Takımı'nda yıldız golcünün hocalığını yapan Eric Chelle, "Belki M.United, Barcelona, Real Madrid ve belki de Chelsea'ye gidebilir" ifadelerini kullandı.

MENTAL OLARAK HAZIR DEĞİL

Suudi basınındaki haberlere göre; 15 Haziran'da başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası'na kadar bu transferi bitirmek isteyen Al-Hilal, Osimhen'den hala vazgeçmedi. Yapılan haberlerde, Osimhen'in mental olarak bu transfere hazır olmadığı belirtildi. "Al-Hilal, Osimhen'i alsa bile mental olarak buraya hemen alışamayacak olan oyuncu katkı vermekte zorlanabilir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Galatasaray, kadrosunda tutmak istediği oyuncuya yaptığı maaş teklifinde artışa gitti. Napoli'yi 65 milyon euro bedelle ikna etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, daha önce Osimhen'e 15 milyon euro önermişti.

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