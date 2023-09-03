Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk özlemine son vermek ve Konferans Ligi'nde de büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Monaco'daki kura çekiminin ardından transferde rotayı 6 numaraya çevirdiklerini söylemişti. Mutlaka defansif yönü kuvvetli bir isim hedeflediklerinin altını çizen Başkan Koç, önceliklerinin grup aşaması için UEFA'ya oyuncu listesinin verileceği 4 Eylül olduğunu, bu tarihe kadar transferi yapamamaları halinde söz konusu ismin Süper Lig kadrosuna gireceğini belirtti. Süper Lig'de yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

KADROYA NET TAKVİYELER



Kaleye Dominik Livakovic'i, stoperlere de Alexandru Djiku ve Rodrigo Becao'yu transfer eden Kanarya 8 numaraya Fred'i almış ve ezeli rakibi Galatasaray'a büyük bir çalım atmıştı. Hücum hattını ise Ryan Kent, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi yıldızlarla güçlendiren Kanarya'da şu an tek eksik bölge 6 numara kaldı.

İBRE ONA DÖNDÜ



Defansın önüne de net ve tartışılmayacak bir isim almayı planlayan Fenerbahçe'de liste daralıyor. İlgilenen isimlerin farklı takımlara imza atması ya da yapılan görüşmelerde olumlu sonucun çıkmaması sonrasında ibre yıldız isme döndü.

EN BÜYÜK SORUN PİOLİ



Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok istediği oyuncuların başında, İtalyan ekibi Milan'dan Rade Krunic geliyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşan ve devreye vatandaşı Boşnak Edin Dzeko'yu da sokan Sarı-Lacivertliler, son ana kadar Milan'ı ikna etmeye çalışacak. Çünkü Çizme devinin hocası Pioli, Krunic'i bırakmaya niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. Ancak 15 Eylül'e kadar Kanarya'nın, yeni formülleri devreye sokarak, Krunic konusunda baskıyı artıracağı konuşuluyor.

SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYORLAR



Ancak Pioli'nin, Krunic konusunda inadının kırılması zor görünüyor. Öyle ki İtalya'da çıkan haberlerde; Milan'ın, Rade Krunic'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmak için harekete geçtiği kaydediliyor. İtalyan ekibinin, Boşnak orta sahanın yıllık ücretini de 2 milyon 200 bin Euro!ya çıkaracağı iddia ediliyor.