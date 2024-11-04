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Spor

IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya'da başlayan IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında İspanya'ya 3-2 yenildi.

4 Kasım 2024 Pazartesi 19:04 - Güncelleme:
IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da başladı
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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk maçında Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Türkiye, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Şampiyonada grup maçlarının ardından 10 Kasım'da final ve sıralama maçları oynanacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Kandemir, AA muhabirine, şampiyonaya 5 ülkenin katıldığını söyledi.

Milli takımın şampiyonaya iyi hazırlandığını belirten Kandemir, hedeflerinin kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.

  • Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu
  • Avrupa Futsal Şampiyonası
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