Sarı kart gören Emirhan, Başakşehir maçında cezalı.

Muçi, Beşiktaş'ta ilk kez üst üste iki maçta gol attı.

Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.

Topu Beşiktaş'a verip önde basan Kasımpaşa, ilk yarıda daha etkili olan taraftı. Siyah beyazlılarda Onur Bulut ve Cher Ndour bekleneni veremedi. Kasımpaşa, ön alan baskısıyla kazandığı toplarla kaleyi tehlikeli bir şekilde yokladı. Maçın ilk isabetli şutu da 22. dakikada Kasımpaşa'dan geldi. 41'de Immobile karşı karşıya kaçırdı. Etkisiz bir oyun oynayan Kartal, 45+3'le bulduğu golle zorlu maçta avantajı aldı. Beşiktaş, ikinci yarıda da aynı baskıyla karşılaştı ve ileri hatla bağlantı kurmakta zorlandı. 54'te Winck'le skora denge geldi. Kendi yarattığı pozisyonları değerlendiremeyen Kasımpaşa, Masuaku'nun top kaybı sonrası Aytaç'la golü buldu. 88'de Fall, 2 asistine golünü ekledi. Geçen hafta Galatasaray'a karşı bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş, evindeki ilk mağlubiyetini de Kasımpaşa'dan aldı.