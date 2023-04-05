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Spor

Icardi 10. golüne imza attı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'i ağırlayan sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Mauro Icardi bu sezonki gol saysını 10'na yükseltti.

IHA5 Nisan 2023 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
Icardi 10. golüne imza attı
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray'da takımının ikinci golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Mücadelenin 51. dakikasında ceza sahası içine sağ tarafından Nicolo Zaniolo'nun pasında ön direkte bulunan Icardi, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, böylece Türkiye Kupası'ndaki ilk golünü attı. Spor Toto Süper Lig'den de 9 golü ile bulunan Icardi, bu sezonki gol sayısını da 10'a çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Arjantinli futbolcu 90 dakikada sahada kaldı.

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