Icardi 90+2'de attı Giuseppe Meazza yıkıldı
Serie A'da 9. haftada Milano derbisinde Inter, Milan'ı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Serie A'da 9. hafta mücadelesinde Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Hakan Çalhanoğlu yerini Patrick Cutrone'ye bıraktı.
Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde sahneye Mauro Icardi çıktı ve Inter, Milan'ı 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Inter puanını 19'a yükseltti. Milan'ın puanı ise 12'de kaldı.
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