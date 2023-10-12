Icardi Avrupa'nın zirvesinde! Yıldızları geride bıraktı

Avrupa'nın ilk 10 ligi arasında yapılan araştırmaya göre 2023 yılında skora en fazla katkı sağlayan oyuncu, tüm yıldızları sollayan Galatasaray'ın santrforu Mauro Icardi oldu.

NE KANE NE HAALAND NE LAUTARO

Arjantinli futbolcu bu süreçte 26 gol 6 asistle toplam 32 gole katkıda bulunurken, onu geçen sezonu Tottenham'da bitirip bu sezona Bayern Münih'te başlayan Harry Kane izledi. İngiliz futbolcunun 25 gol ve 6 asistle, 31 gole katkısı var. 24 gol 5 asistle (29 skor katkısı) Inter'den Lautaro Martinez, 23 gol 6 asistle de (29 skor katkısı) Manchester City'den Erling Haaland, zirveyi takip eden isimler oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 14 maça çıktı ve 12 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'da toplamda ise 40 maça çıkan Arjantinli golcü; 35 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.