Icardi: Barcelona'da oynamanın zor olacağını biliyordum

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak İnter'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, maç öncesi önemli itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz transfer sezonunda Real Madrid veya Barcelona'nın kendisine transfer teklifi yapıp yapılmadığı sorusuna Icardı, "Medyada yer alan herşeyin doğru olup olmadığını bilmiyorum. İnter'de, ailemle birlikte çok iyi olduğumu söyleyebilirim, ayrılmak gibi bir düşünce aklımda olmadı. Evet, yazın teklifler geldi ancak buna ne ihtiyacım de arzum var." dedi.

Barcelona altyapısında yetişen Icardı, katalan ekibinde geçirdiği dönemle ilgili, "Burada futbolu fazlasıyla öğrendim. Şahsen, burada olduğum zamanlara minnettarım. Şu an bukadar iyiysem Barca sayesinde." dedi.

BARCELONA'DAN AYRILDIĞIMA PİŞMAN OLMADIM

Icardı, kendisine yöneltilen "Barcelona'dan ayrıldığına pişman oldun mu?" sorusuna ise, "İnter'e gittiğimde bile pişman olmadım. Karar, geçmişte yapılmıştı. Barcelona'da oynamanın zor olacağını biliyordum. İnter'de olduğuma bir saniye tereddüt etmedim. Kararımdan son derece memnunum" cevabını verdi.