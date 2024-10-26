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Spor

Icardi, Beşiktaş maçlarını seviyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a rakip olduğu 5 maçta 5 gol atmayı başardı.

26 Ekim 2024 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Icardi, Beşiktaş maçlarını seviyor
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynadığı 5 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum oyuncularına güveniyor. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi hücum hattına sahip olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 27 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Bu sezon ligde Icardi 4, Osimhen 3 ve Batshuayi de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen süre alması durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Michy Batshuayi derbide görev alırsa sarı-kırmızılılarda eski takımına karşı 2. maçına çıkacak.

ICARDİ'DEN 5 MAÇTA 5 GOL

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 5 kez forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu oynadığı bu 5 derbide rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Icardi görev aldığı müsabakaların 3'ünde gol sevinci yaşarken, 2'sinde ise atamadı.

Mauro Icardi'nin, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar şöyle:

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2 (2 gol)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (1 gol)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (2 gol)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş : 5

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