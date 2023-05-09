Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi, dün akşam Galatasaray'ın İstanbul Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmada 45+8. dakikada takımının tek golünü kaydederek takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Mauro Icardi, bu sezon ligdeki 15. golünü kaydederken 7 asistle de takımının lider konumunda olmasının başlıca sebeplerinden biri oldu.





ORTALAMA 103 DAKİKADA 1 GOL

Bu sezon Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de toplamda 20 maçta forma giyen Mauro Icardi, toplamda 1531 dakika sahada kaldı ve ortalama 103 dakikada 1 gol atarak takımına katkı verdi. Ayrıca Galatasaray'ın oynadığı Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında arkadaşlarına gol pası veren Icardi, bu konuda da takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı vermiş oldu.

SEZON SONU BİLMECESİ

Arjantinli yıldızın sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekibin gelecek sezon planlamasında görmek istediği Icardi ve bonservisinin elinde olduğu kulübü Paris St. Germain ile temas halinde olduğu öğrenildi.