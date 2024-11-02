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Spor

Icardi için sürpriz teklif! Her şeye hazırlar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi için transfer teklifleri peşi sıra gelmeye başladı. Mauro Icardi, Arjantin kulübü River Plate'in radarına girdi. Teknik direktör Gallardo, 31 yaşındaki başarılı golcüyü ısrarla istiyor. istiyor.

2 Kasım 2024 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Icardi için sürpriz teklif! Her şeye hazırlar
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Galatasaray'daki 3'üncü sezonunda halen takımının en önemli yıldızları arasında yer alan Mauro Icardi, performansıyla dünya spor gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu sezon 13 maçta 6 gol ve 2 asistle oynayan 31 yaşındaki santrfor, ülkesinin takımlarından River Plate'in radarına girdi. ESPN'de yer alan habere göre River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo, Tangocu golcüyü memleketine geri döndürmek istiyor. Hücuma takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Arjantin ekibinin santrfor hedefl erinin 1 numarasında ise G.Saraylı Mauro Icardi yer alıyor.

OLMAZSA B PLANI ALARİO

Haberde, şu ifadeler yer aldı: "River Plate yönetimi, mevcut forvet Miguel Angel Borja'nın şu ana kadarki performansının yetersiz olduğunu düşünüyor. Teknik Direktör Marcelo Gallardo'nun da isteği üzerine kulüp, Mauro Icardi ismine yöneldi. River Plate'in hücum hattında bir numaralı hedefi Icardi ve oyuncuyu memleketine döndürmek için her şeyi yapmaya hazırlar ancak Arjantin kulübünün hali hazırda bir B planı da bulunuyor. Icardi olmazsa, Internacional'de oynayan Lucas Alario ile temasa geçilecek."

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