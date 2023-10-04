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Spor

Icardi, Manchester United'ı da salladı!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü atan Icardi, İngiliz devinin bileğini bükmede önemli rol oynadı.

Fanatik4 Ekim 2023 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Icardi, Manchester United'ı da salladı!
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Manchester United karşısında takımına galibiyeti getiren golü attı.

İlk yarıda ev sahibinin savunmacılarının sıkı markajına maruz kalan Icardi, pozisyona girmekte zorlandı. Ancak ikinci devrede yavaş yavaş etkisini gösteren tecrübeli futbolcu, 78'de kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçti ve yine kolay olmayanı tercih edip, ne yazık ki 'topu auta attı.

AVRUPA'DA 4. KEZ ATTI

Arjantinli yıldız golü atsa, Aslan 3-2'yi bulacaktı. Tangocu, 81'de Sanchez'in kafa vuruşunda ise bir anda topu önünde buldu ve topu sürerek United ceza sahasına girip, Onana'yı bu kez havlamayı başardı. Takımına savunmada da yardım eden 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de İstanbulspor'u 1-0 yendikleri maçta da 37'de penaltıyı atamamış ancak 5 dakika sonra golünü atmıştı. Avrupa'da bu sezon 6. sınavında 2 asistini yanına 4. golünü ekleyen Icardi, toplamda ise 13. karşılaşmasında 3 asistle birlikte 11 gole ulaştı.

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