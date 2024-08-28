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Spor

Icardi: Önümüzde birçok hedef var

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde alınan Young Boys mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Icardi: Önümüzde birçok hedef var
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 mağlup oldu ve toplamda 4-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etti.

Sarı kırmızılıların Young Boys karşısında etkisiz kalan isimlerinden Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte Maruo Icardi'nin paylaşımı;

"İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz."

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