Icardi: Önümüzde birçok hedef var

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 mağlup oldu ve toplamda 4-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etti.

Sarı kırmızılıların Young Boys karşısında etkisiz kalan isimlerinden Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte Maruo Icardi'nin paylaşımı;

"İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz."