Icardi ve Navas, PSG’de
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden PSG, İnter’den Mauro İcardi ile Real Madrid’den kaleci Keylor Navas’ı kadrosuna kattı.
- Star Spor
Arjantinli golcü İcardi satın alma opsiyonuyla kiralanırken, Kosta Rika’lı eldiven Navas’ın ise 4 yıllık imza attığı açıklandı. PSG, Navas’a karşılık olarak kalecisi Areola’yı Real Madrid’e kiraladı.
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