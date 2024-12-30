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Spor

Icardi ve Torreira transferde devreye girdi! Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transferde vites arttıran Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların bir süredir radarında olan Milan Skriniar için eski takım arkadaşları Mauro Icardi ve Lucas Torreira devreye girdi. Galatasaray'ın yıldızları, Milan Skriniar'ı transfer için ikna ettiler. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 15:12 - Güncelleme:
Icardi ve Torreira transferde devreye girdi! Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar için önemli bir gelişme yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Skriniar'ın eski takım arkadaşları Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Slovak oyuncu ile transfer için temasa geçti.

SKRINIAR'I İKNA ETTİLER

Icardi ve Torreira'nın yaptıkları görüşmede, Skriniar'ı transfer için ikna ettikleri belirtildi.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Skriniar'nın Galatasaray'a altı aylık kiralık olarak imza atacağı ve 29 yaşındaki oyuncunun tüm masraflarının Galatasaray tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Skriniar'ın sezonun ikinci yarısında Galatasaray'dan 5 milyon euro ücret kazanması bekleniyor.

Paris Saint-Germain'de bu sezon gözden düşen Milan Skriniar, sadece 5 maçta sahaya çıktı.

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