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Spor

Icardi'de sürpriz transfer gelişmesi! Arjantinli ülkesine geri dönebilir

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sarı kırmızılı taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate 31 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan golcü futbolcu ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

30 Kasım 2024 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
Icardi'de sürpriz transfer gelişmesi! Arjantinli ülkesine geri dönebilir
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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi için gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.

Record'un Cadena 3 Argentina'ya dayandırdığı habere göre; Mauro Icardi'nin şu anda yaşadığı karmaşık aile durumu nedeniyle ülkesine dönmeyi planladığı iddia edildi.

Icardi'nin son dönemde yaşadığı ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar almak zorunda olduğu öne sürüldü.

RIVER PLATE İLGİLENİYOR

31 yaşındaki futbolcunun kariyerine Arjantin'de devam etmeyi hedeflediği ve bu noktada öne çıkan takımın River Plate olduğu aktarıldı.

GALATASARAY YANAŞMIYOR

River Plate'in, Galatasaray'ın Icardi için yapılacak teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine rağmen, yine de yıldız isimle ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon sarı kırmızılılarda 14 maça çıkan Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Arjantinli ismin, Galatasaray ile olan kontratı 2026'da bitecek.

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