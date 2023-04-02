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Spor

Icardi'den Adana Demirspor maçı sonrasında sürpriz hareket!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede vasat bir performans sergileyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, maç sonrası sürpriz bir hareket yaptı. İşte detaylar...

Sabah2 Nisan 2023 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Icardi'den Adana Demirspor maçı sonrasında sürpriz hareket!
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, performansıyla bekleneni veremedi. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyu 83. dakikada oyundan aldı.

Mauro Icardi'nin yerine deneyimli oyuncu Bafetimbi Gomis oyuna dahil oldu.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

Oyundan çıkan Arjantinli yıldız direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

SEVİNCE DAHİL OLMADI

Maç sonunda sarı kırmızılı oyuncular galibiyetin sevincinin doyasına yaşarken Icardi aralarına katılmadı. Takım arkadaşlarının sevincine katılmayan Mauro Icardi takım otobüsüne gitti.

Galatasaray'ın Hatayspor'u 4 golle mağlup ettiği karşılaşmanın son düdüğünün ardından Mauro Icardi'nin hemen soyunma odasına gitmesi dikkat çekmişti.

Sarı-kırmızılılar oyuncular galibiyeti kutlamak için sahada kalırken Juan Mata taraftara üçlü çektirmiş, Icardi ise sevince katılmayarak tünelin yolunu tutmuştu.

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