Transferde sezonu erken açan Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe'de çoğunlukla yedek kulübesinden gelmesine rağmen müthiş bir skor katkısı veren Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Halil Dervişoğlu, Carlos Vinicius ve Wilfried Zaha gibi yedek forvetlerden geçtiğimiz sezonda umduğunu bulamayan Sarı-Kırmızılılar, bu mevkiyi Belçikalı golcü ile takviye etti. Cim-Bom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin de bu transferden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Tangocu cambazın, Michy Batshuayi transferini, "Kesinlikle alınmalı, birlikte oynamak isterim" sözleriyle desteklediği bildirildi.

ÇOCUĞUMUN ÖLMESİNİ İSTEDİLER

Öte yandan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını ve ırkçı saldırılarla karşılaştığını söyledi. Sosyal medyada bir kısım Sarı-Lacivertli taraftarların 'parayı tercih ettiği' gerekçesiyle yaptığı saldırıların ardından Maria, "Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlar. Futbol uğruna ailemi tehdit edenler, çocuğumun ölmesini dileyenler utanmalı. Irkçılık ve ölüm tehditleri... Allah hepinizi görüyor!" şeklindeki paylaşımıyla yanıt verdi.