Icardi'den sakatlık sonrası ilk açıklama: Yakında döneceğim

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak ve sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

ICARDI'NİN SÖZLERİ

Arjantinli yıldızın açıklaması şu şekilde:

"Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim."

GALATASARAY'DAN VE TAKIM ARKADAŞLARINDAN MESAJLAR

Galatasaray: "Geçmiş olsun Mauro! Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam!"

Victor Osimhen: "Daha güçlü geri döneceksin"

Okan Buruk: "En güçlü şekilde geri döneceksin"

Kerem Aktürkoğlu: "Daha güçlü geri döneceksin kardeşim, seni seviyorum"

Lucas Torreira: "Bugün, yarın ve her zaman seninle kardeşim. Sevgili ailen Galatasaray bu süreçte sana eşlik edecek. Bir golcü olarak hayatın tadını çıkar. Sen en iyisine layıksın"

Fernando Muslera: "Herkes için üzücü bir haber ancak neşen ve rekabetçi mentalitenle çok daha güçlü geri döneceksin. Her ne olursa olsun benim ve ailemin desteğine sahip olduğunu bil"