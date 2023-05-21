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Spor

Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belli oldu! Okan Buruk açıkladı

Galatasaray, şampiyonluğa koşarken bir yandan da yıldız ismi Mauro Icardi'nin kulüpteki geleceği de şekillenmeye başlıyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

21 Mayıs 2023 Pazar 10:11 - Güncelleme:
Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belli oldu! Okan Buruk açıkladı
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Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris St. Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız ismi Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belli oluyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Arjantinli ismin kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ICARDİ, İYİ BİR PROFESYONEL

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Sivasspor maçı sonrası Icardi'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuşan Buruk: "Mauro Icardi, hiçbir antrenmanı kaçırmaz, iyi bir profesyonel. İnşallah önümüzdeki sene bizimle birlikte olur." şeklinde konuştu.

ICARDİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 24 kez sahaya çıkarken 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncu toplamda 1.824 dakika sahada kaldı. Mauro Icardi, ayrıca sahada olduğu ortalama her 92 dakikada bir gol atarak kendi kariyer rekorunu da kırdığı bir sezonu geçiriyor.

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