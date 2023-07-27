İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2023 Perşembe / 10 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9549
  • EURO
    30,0571
  • ALTIN
    1712.34
  • BIST100
    6813.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve İstanbul'a geliyor! Galatasaray'da Icardi heyecanı
Spor

Ve İstanbul'a geliyor! Galatasaray'da Icardi heyecanı

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

27 Temmuz 2023 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Ve İstanbul'a geliyor! Galatasaray'da Icardi heyecanı
ABONE OL

Galatasaray'ın uzun süredir yolunu gözlediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği tarih netlik kazandı.

MAURO ICARDI GELİYOR

Öğrenilen bilgiye göre; Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın cuma akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Uçuş için resmi talep yapıldı.

Gazete, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.

ICARDI KİMDİR?

Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.