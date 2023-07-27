Galatasaray'ın uzun süredir yolunu gözlediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği tarih netlik kazandı.

MAURO ICARDI GELİYOR

Öğrenilen bilgiye göre; Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın cuma akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Uçuş için resmi talep yapıldı.

Gazete, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.

ICARDI KİMDİR?

Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.