Sezon başında Fransız ekibi Paris Saint Germain'nden Galatasaray'a kiralanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarla birlikte en golcü sezonlarından birini geçiriyor.

95 DAKİKADA 1 GOL

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ortalama her 95 dakikada 1 gol atma başarısı gösteren Mauro Icardi, profesyonel kariyerinde en sık gol attığı lig sezonunu yaşıyor Ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla maçın açılış golünü atan Galatasaraylı oyuncu da yine Arjantinli yıldız oldu.



SON 7 MAÇ 8 GOL

Galatasaray'da özellikle son dönemde performansını artıran Icardi, Kayserispor (3), Alanyaspor (1), Beşiktaş (1), İstanbul Başakşehir (1), İstanbulspor (2) karşılaşmalarında gol atarak son 7 maçta 8 golle takımına katkı sağladı.

SEZON SONUNDA KALACAK MI?

Galatasaray'ın sezon sonunda yıldız oyuncuyu tekrardan kadrosunda görmek istediği bilinirken, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin menajeriyle bir görüşme yapıldığı ortaya çıkmıştı.