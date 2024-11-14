Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı. Arjantinli yıldızın sezonu kapatmasıyla birlikte forvet sayısı 2'ye düştü. Cim-Bom, Osimhen ve Batshuayi'nin arkasında bekleyecek üçüncü golcü için listesini oluşturma aşamasında.

Sırp ve İtalyan basınından gelen haberlerde ilk iki isim belli oldu. Sırplar, Milan'da kadroda düşünülmeyen Luka Jovic'in ocak ayında Galatasaray'a imza atabileceğini yazdı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Sırp forvetin, teknik direktör Paulo Fonseca tarafından kadroda düşünülmediği vurgulandı.

POLONYALI AYRILMAK İSTİYOR

Sırp futbolcu Jovic, CimBom'un listesinde yalnız değil. Calciomercato'nun haberine göre; Aslan, Juventus'un Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik'i de alabilir. 30 yaşındaki golcünün de Juventus'tan ayrılmak istediği belirtildi.

7 Haziran Cuma günü Ukrayna ile oynanan milli maçta sakatlanan Milik, o günden beri forma giyemedi. Tecrübeli futbolcunun ocak ayında tam olarak sahalara geri dönmesi bekleniyor. Juventus da ocak ayında golcüsüne veda etmeye sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 1.86'lık oyuncunun kontratı 2026 yılının haziran ayında sona erecek.

CORREA VE ARNAUTOVİC LİSTEDE

İtalyan basınındaki haberlerde Milik ve Jovic'in haricinde iki ismin daha Galatasaray'ın listesinde olduğu ifade edildi. Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Sakatlanan Mauro Icardi'nin yerine geçecek olan bir futbolcu arayan Galatasaray, Serie A'yı büyük bir ilgiyle takip ediyor.

İtalya yerine kendisine Türkiye'de yer bulabilen birçok oyuncu var. Sarı-Kırmızılılar, Inter forması giyen Arnautovic ve Correa için de harekete geçebilir." Arnautovic, 35 yaşında Avusturyalı santrfor. Joaquin Fernandez ise sol kanat, forvet ve forvet arkasında forma giyebilen 30'luk Arjantinli.