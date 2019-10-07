19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8317
  • 6,4016
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'İçinde bulunduğu durum gerçekten zor'

Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

beIN Sports ekranlarında beIN Manşet programında konuşan Mehmet Demirkol, Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Demirkol, Fatih Terim'in mesleki açıdan depresyonda olduğunu söyledi.
 
Deneyimli teknik adamın Gençlerbirliği maçı sonrasındaki açıklamalarını değerlendiren Demirkol, "Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. Ben de hata yapabilirim diyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti. Her şeyden, herkesten şikayet etmek. Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor. Gelen oyuncudan isteğini alamıyor... Falcao'yu kim istemez ama bana sorsan stoper diyor. Geçen sene bu zamanlar Ocak diyordu, yine Ocak diyor. Daha açık olmak lazım" dedi.
 
"MEVLÜT ERDİNÇ'İ İSTİYORDU"
 
Fatih Terim'in Mevlüt Erdinç'in transferini ısrarla istediğini de söyleyen yorumcu, "Hocanın ceza almasına neden olan konuşması kesinlikle, %99 eminim ki Mevlüt Erdinç ile ilgiliydi. İstiyordu ama Başakşehir'e teklifte bulunmadılar, al bonservisini gel dediler. Fenerbahçe teklif yaptı ve aldı. Galatasaray ile Başakşehir arasında geçen seneki gerginlikten de kaynaklandı bu" ifadelerini kullandı.
 
Mehmet Demirkol ayrıca, Gençlerbirliği maçındaki tartışmalı Belhanda ve Mariano pozisyonları için, "Belhanda'nın pozisyonu penaltı ama ondan önce Mariano'nun kırmızı kartı hakkında tartışma yok herhalde. Elneny'nin yaptığından farkı yok. Belhanda'nın pozisyonu ile ilgili VAR'a neden gidilmedi, anlamak güç" yorumunu yaptı.

İnanılmaz olay! Geri dönüp kendilerini kovalayan polisi kurtardılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK/PYD terör örgütü o bölgeyi terk ediyor

PKK/PYD terör örgütü o bölgeyi terk ediyor

THY 700 kabin memuru alacak; İşte aranan şartlar

THY 700 kabin memuru alacak; İşte aranan şartlar

Valilikten İstanbul için uyarı!

Valilikten İstanbul için uyarı!

Pentagon: Bölgedeki unsurlarımızı çektik

Pentagon: Bölgedeki unsurlarımızı çektik

Trump'tan itiraf gibi paylaşım: Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk

Trump'tan itiraf gibi paylaşım: Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk

Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Bana onun gibi bir dünya lideri daha gösterin

Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Bana onun gibi bir dünya lideri daha gösterin

Türkiye'yi küstahça tehdit etti: Suriye'ye bir adım bile atarsa...

Türkiye'yi küstahça tehdit etti: Suriye'ye bir adım bile atarsa...

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır
 

POPÜLER HABERLER

Kırmızı kategoride aranıyordu! MİT ve TSK nokta atışıyla hedef aldı

Kırmızı kategoride aranıyordu! MİT ve TSK nokta atışıyla hedef aldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA