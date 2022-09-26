İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2022 Pazartesi / 1 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4506
  • EURO
    17,8654
  • ALTIN
    974.276
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İçişleri Bakanlığından olaylı maç hakkında açıklama: Soruşturma başlatılmıştır
Spor

İçişleri Bakanlığından olaylı maç hakkında açıklama: Soruşturma başlatılmıştır

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında yaşanan olaylar hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

26 Eylül 2022 Pazartesi 00:32 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görseller sonrasında, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaeleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.