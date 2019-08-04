‘İddialı bir yola çıktık’

TRANSFERİN hızlı ekibi Fenerbahçe, Deniz Türüç ile yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir hamle daha yaptı. Sarı-Lacivertliler önceki gece geç saatlerde İstanbul’a getirdikleri 26 yaşındaki oyuncuyu dün sağlık kontrolünden geçirdi. Yapılan son görüşmenin ardından tüm pürüzler giderildi. Kayserispor Kulübü de dün yayınladığı veda mesajı ile yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye transferinin artık tamamlandığını belgeledi.

HER TÜRLÜ REKABETE HAZIRIM

Deniz, Fenerbahçe’ye transfer olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek, “Fenerbahçe beni çok istedi. Her futbolcunun hayali, hedefi olan büyük bir takımda forma giymektir. Fenerbahçe ile bu sezon iddialı bir yola çıkıyoruz. Takıma çok önemli takviyeler yapıldı. Güçlü bir kadro oluşturuluyor. Ben de bu takımın bir parçası olmanın sevincini yaşıyorum. Her türlü forma rekabetine hazırım. Takımımı şampiyon yapmak için elimden gelen çabayı harcayacağım” şeklinde konuştu.