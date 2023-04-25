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Spor

İdil Saçalır: Daha nice başarılara inşallah

Fenerbahçe Alagöz Holding'in başarılı oyuncusu İdil Saçalır, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

IHA25 Nisan 2023 Salı 22:18 - Güncelleme:
İdil Saçalır: Daha nice başarılara inşallah
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Fenerbahçe Alagöz Holding oyuncusu İdil Saçalır, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, "Taraftarımıza bizi hiç yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim" dedi.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında konuk ettiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve sezonu şampiyonlukla tamamladı. Sarı-lacivertliler üst üste 5'inci, toplamda 17. lig şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmayı salonda takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyon olan oyuncuları tek tek tebrik etti. Kupa töreni sonrası salondaki tüm çocuklar Başkan Ali Koç tarafından parkeye davet edildi ve şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirildi. Şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding oyuncusu İdil Saçalır, İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofununa açıklamalarda bulunarak, "Çok mutluyum öncelikle. Euroleague için ve bu başarımız için. Bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarıma, başkanımıza, yönetime ve taraftarlarımıza bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. Daha nice başarılara inşallah" dedi.

  • İdil Saçalır
  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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