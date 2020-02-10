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Spor

İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajları geldi

Futbol camiası, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

10.02.2020  16:39 - Güncelleme: 10.02.2020  16:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün paylaşımında, "İdlib'in kuzeyinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübünün açıklamasında ise, "İdlib'de yaşanan saldırı neticesinde şehit olan 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.

Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı. 

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