İdmanda Şenol Güneş ile Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı

Beşiktaş'ın bugün 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında oyuncularını sürekli olarak sert biçimde uyaran Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye sinirli bir şekilde oyundan çıkmasını söyledi. Töre de çıkarken sinirlendi ve söylenerek sahadan uzaklaştı.