Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İdmanda Şenol Güneş ile Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı

Beşiktaş'ın bugün 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında Şenol Güneş ve Gökhan Töre arasında gergin anlar yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın bugün 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında oyuncularını sürekli olarak sert biçimde uyaran Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye sinirli bir şekilde oyundan çıkmasını söyledi. Töre de çıkarken sinirlendi ve söylenerek sahadan uzaklaştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA