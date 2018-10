İdmanlarını aksatmadan sürdüren Volkan Demirel göreve hazır

Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu ile yolların ayrılmasından sonra gözler kadro dışı bırakılan isimlere döndü. Fenerbahçe’de en çok merak edilen konu kaptan Volkan Demirel oldu.

Özellikle yerli bir teknik adam tercihinde kesinlikle Volkan’ın takıma geri dönme ihtimali belirecek. Yabancı hoca tercihinde de Volkan Demirel adının gündemde olacağı aktarıldı.

37 yaşındaki eldiven de Dereağzı Tesisleri’nde antrenmanlarını aksatmadan devam ediyor. Fenerbahçe yönetimiyle her görüşmeye hazır olduğu öğrenilen tecrübeli kalecinin, geri dönme konusunda hiçbir ters tepkisinin olmadığı kaydedildi.

Çalışmaya devam

Yeniden Başkan Ali Koç’la görüşmeye hazır olan Volkan’ın her türlü uzlaşmaya hazır olduğu vurgulandı. Öte yandan, deneyimli futbolcu, genç takımlarla çalışmasını sürdürüyor. Günde çift antrenman bile yapan ve salon çalışmalarını da aksatmayan Volkan Demirel, her an dönecekmiş gibi disiplinli bir şekilde mesaisine devam ediyor. Gençlerin de gözdesi haline gelen Volkan, Dereağzı’nda herkesin yakından takip ettiği isim olarak öne çıkıyor. Gençlerle yemek yiyen ve çok sıcak davranan sarı-lacivertlilerin kaptanı kısa sürede herkesin gönlünü kazandı.

Koeman belirsizliği

Phillip Cocu’nun görevden ayrılmasına karşın takımı Erwin Koeman’ın çalıştırmaya devam etmesi gözleri Volkan Demirel’e çevirdi. Başkan Ali Koç tarafından Volkan ile Koeman arasında hararetli bir tartışma olduğu belirtilmişti.

Volkan’ın affedilme durumunda Koeman’ın geleceği de etkili olacak. Galatasaray derbisine çıkacak olan Hollandalı çalıştırıcının devam edip etmeyeceği kaptan Volkan Demirel’in geleceğini de tayin edecek.

Aatif ve Dirar farklı

Fenerbahçe’de kadro dışı diğer oyuncular Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’da durum daha farklı işliyor. İki yıldız Dereağzı’nda çalışsa da bireysel salon çalışmalarına daha çok önem veriyor.

Her iki yıldız da devre arasında ayrılık fikrine sıcak bakıyor. Dirar, menajeri aracılığıyla Fransa’da temaslar kurarken, Aatif’ın Süper Lig’de kalmak istediği kaydedildi. Faslı yıldızın vatandaşı Boutaib faktörüyle Yeni Malatyaspor’a yakın olduğu öne sürüldü.

(Fanatik)