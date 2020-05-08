08 Mayıs 2020 Cuma 18:20 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 18:20

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıl sonuna kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değiştirme hakkı olacağını açıkladı.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

FIFA'nın önerisiyle gündeme gelen ve IFAB'ın onayıyla 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan bu karar için belli şartlar da açıklandı.

5 DEĞİŞİKLİK İÇİN 3 DURAKLATMA HAKKI

Bu kararın takımların uzun süredir idman yapmaması, koronavirüs nedeniyle oyuncularının eksik olması ihtimali veya yaz aylarında havaların sıcak olması nedeniyle alındığı belirtilirken, takımların maç içerisinde en fazla 3 duraklama anında ve devre arasında değişiklik haklarını kullanabileceği de dile getirildi.

UZATMA AŞAMALI MAÇLARIN UZATMA BÖLÜMÜNDE EKSTRA 1 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI DAHA

Uzatma aşamalı maçlarda kalan değişiklik haklarının uzatma bölümüne taşınacağı ifade edilirken, uzatma bölümünde takımlara ekstradan bir oyuncu değişikliği hakkı daha tanınacağı kaydedildi. Uzatma bölümünde yapılacak değişiklikler ise uzatma bölümü başlamadan önce veya uzatma bölümünün devre arasında yapılabilecek.

VAR KARARI

Kurul ayrıca ulusal liglerde VAR kullanılmasının durdurulmasına izin verildiğini ve son kararın federasyonlara bırakıldığını duyurdu.