İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,101
  • EURO
    7,723
  • ALTIN
    391.266
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • IFAB, 2020 yılında oynanacak maçlar için 5 oyuncu değişikliği hakkı getirdi
Spor

IFAB, 2020 yılında oynanacak maçlar için 5 oyuncu değişikliği hakkı getirdi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılının sonuna kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı olacağını açıkladı.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:20 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 18:20
ABONE OL

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıl sonuna kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değiştirme hakkı olacağını açıkladı.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

FIFA'nın önerisiyle gündeme gelen ve IFAB'ın onayıyla 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan bu karar için belli şartlar da açıklandı.

5 DEĞİŞİKLİK İÇİN 3 DURAKLATMA HAKKI

Bu kararın takımların uzun süredir idman yapmaması, koronavirüs nedeniyle oyuncularının eksik olması ihtimali veya yaz aylarında havaların sıcak olması nedeniyle alındığı belirtilirken, takımların maç içerisinde en fazla 3 duraklama anında ve devre arasında değişiklik haklarını kullanabileceği de dile getirildi.

UZATMA AŞAMALI MAÇLARIN UZATMA BÖLÜMÜNDE EKSTRA 1 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI DAHA

Uzatma aşamalı maçlarda kalan değişiklik haklarının uzatma bölümüne taşınacağı ifade edilirken, uzatma bölümünde takımlara ekstradan bir oyuncu değişikliği hakkı daha tanınacağı kaydedildi. Uzatma bölümünde yapılacak değişiklikler ise uzatma bölümü başlamadan önce veya uzatma bölümünün devre arasında yapılabilecek.

VAR KARARI

Kurul ayrıca ulusal liglerde VAR kullanılmasının durdurulmasına izin verildiğini ve son kararın federasyonlara bırakıldığını duyurdu.

Azerbaycanlı küçük kızdan Türk ordusuna çağrı: Bugün İdlib, yarın Şuşa, Karabağ

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.