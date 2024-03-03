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Spor

IFAB'dan futbola devrim getirecek yenilikler! İşte belirlenen üç kural

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni bir çağ açabilecek üç kuralı denemeye almaya karar verdi. İşte test edilecek üç kural...

3 Mart 2024 Pazar 14:33 - Güncelleme:
IFAB'dan futbola devrim getirecek yenilikler! İşte belirlenen üç kural
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IFAB'ın test etmeyi düşündüğü yeni futbol kuralları ortaya çıktı.

Futbol oyunlarını belirleyen kurumun resmi olarak yaptığı açıklamada 3 yeni kuralın test edilmek üzere düşünüldüğü açıklandı. İşte o kurallar;

KURAL 1: SADECE KAPTAN KONUŞABİLİR

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü ilk kural şu şekilde; "Belirli durumlarda sadece takım kaptanı hakemle konuşabilir."

KURAL 2: 'CEZA SAHANIZA GİDİN'

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü bir diğer kural şu şekilde; "Gergin anlarda, hakem takımlara sakinleşmek için kendi ceza sahalarına gitmelerini söyleyebilir."

KURAL 3: 8 SANİYE

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü son kural ise şu şekilde; "Kaleciler topu 8 saniye elinde tutabilir, 8 saniyeyi geçerse top rakibe geçer."

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