IFAB'ın test etmeyi düşündüğü yeni futbol kuralları ortaya çıktı.
Futbol oyunlarını belirleyen kurumun resmi olarak yaptığı açıklamada 3 yeni kuralın test edilmek üzere düşünüldüğü açıklandı. İşte o kurallar;
KURAL 1: SADECE KAPTAN KONUŞABİLİR
IFAB'ın test etmeyi düşündüğü ilk kural şu şekilde; "Belirli durumlarda sadece takım kaptanı hakemle konuşabilir."
KURAL 2: 'CEZA SAHANIZA GİDİN'
IFAB'ın test etmeyi düşündüğü bir diğer kural şu şekilde; "Gergin anlarda, hakem takımlara sakinleşmek için kendi ceza sahalarına gitmelerini söyleyebilir."
KURAL 3: 8 SANİYE
IFAB'ın test etmeyi düşündüğü son kural ise şu şekilde; "Kaleciler topu 8 saniye elinde tutabilir, 8 saniyeyi geçerse top rakibe geçer."