Ighalo için savaş sürüyor
FENERBAHÇE ile Galatasaray, Çin ekibi Changchun Yatai’de forma giyen Odion Ighalo için kıyasıya bir yarış içinde!..
- StarSpor
İki kulübün uzun süredir ilgilendikleri Nijeryalı oyuncunun Çin kulübünden ayrılmasını bekledikleri kaydedildi. Nijerya futbol haber sitesi “allnigeriansoccer. com”da bu konuda yapılan bir haberde, 29 yaşındaki oyuncunun yeniden Avrupa’da futbol oynama fikrine sıcak baktığı ve Çinli yöneticilerden bonservisini almaya çalıştığı bilgisine yer verdi.
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