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Igor Akinfeev, milli takım kariyerini noktaladı

Rus kaleci Igor Akinfeev, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Akinfeev, formasını giydiği CSKA Moskova Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Her hikayenin bir başlangıcı ve sonu vardır. Benim de  Rusya Milli Takımı'ndaki hikayem bitti." ifadelerine yer verdi.

32 yaşındaki Akinfeev, 2004'ten bu yana 111 kez giydiği Rusya Milli Takımı formasıyla 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final, 2018 FIFA Dünya  Kupası'nda ise çeyrek final oynamıştı.

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