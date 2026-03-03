İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

Igor Jesus'un transferi Nottingham Forest'ın durumuna bağlı

Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Igor Jesus Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansın ardından birçok kulübün radarına girdi. Başarılı futbolcunun transferi İngiliz ekibinin ligdeki durumuna bağlı olacak.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 15:44 - Güncelleme:
Igor Jesus'un transferi Nottingham Forest'ın durumuna bağlı
Nottingham Forest forması giyen Igor Jesus, sezon sonunda takımının durumuna göre kulüpten ayrılabilir.

Football Insider'da yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcuya, özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği 7 gollük performansın ardından Avrupa'nın birçok takımından ilgi var.

Nottingham Forest, şu anda Premier Lig'de 17. sırada ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Brezilyalı futbolcu, Nottingham Forest'ın küme düşmesi halinde kulübün "Acil satışı"nın bir parçası olabilir.

Premier Lig kulüpleri ise ligdeki 2 gollük performansı nedeniyle şu anda Igor Jesus konusunda beklemeye geçti.

Nottingham Forest forması altında bu sezon toplamda 37 maçta süre bulan 25 yaşındaki Igor Jesus, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

