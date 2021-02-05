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Spor

Igor Kokoskov: İstatistikler değil 1 sayı fazla atmak önemli

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Zenit'i 92-84 mağlup ederek EuroLeague'de seriyi 9 maça taşıdıkları maçın ardından konuştu.

05 Şubat 2021 Cuma 23:46 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 23:46
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Çok kolay top kayıpları yaptıklarını kaydeden Kokoskov, "Zenit çok iyi bir takım, güvenli oynuyorlar. Maçı değiştirdiler, oyunu kitlediler. Fizikle, alan savunmasıyla bunu yaptılar. Biz yeniden bir araya geldik ve daha iyi organize olduk. Koşmak için savunma yaptık 2. yarıda. Çok da hata yaptık, maçı kapatamadık son 3 dakikada. Çok, çok kolay top kaybettik, daha akıllı olmamız lazım. Sert oynuyoruz ama bu tip maçları bitirmek için daha akıllı olmamız lazım. Tüm krediyi oyuncularıma veriyorum, bununla yetineceğiz." dedi.

"KAZANDIĞIMIZ SÜRECE MUTLUYUM"

Önemli olanın kazanmak olduğunu da belirten koç, "İstatistiklere bakmadım ama tek önemsediğimiz şey rakipten 1 sayı fazla atmak. Bazen oyunun temposunu kontrol edemiyoruz, yavaş, hızlı oynamanın önemi yok, maçı kazandığımız sürece mutluyum." ifadelerini kullandı.

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