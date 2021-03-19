Igor Kokoskov: Korku yoktu, cesurduk

AA 19 Mart 2021 Cuma 00:40 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 00:40

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Kokoskov, sonuçtan mutlu olduğunu aktardı.

Kokoskov, oynayan her oyuncunun katkıda bulunduğunu belirterek, "Çok önemli bir maçtı. Bu süreçte kolay maç ya da daha az önemli maç yok. Biz birlikte oynadık, odaklandık ve enerjimiz çok iyiydi. Bunu sahaya yansıttık. Sahamızı korumayı başardık. Eğer play-off takımı olmak istiyorsanız iç sahada oynadığınız maçları kazanmalısınız. Bir antrenör olarak inişler çıkışlar olduğunu, bir takım hatalar olduğunu bulabilirim. Sonuç için çok mutluyum. Bir yandan da psikolojik bir maçtı. Zalgiris, yetenekli bir takım. Elbette endişe vardı ancak korku yoktu. Daha cesurduk. Zalgiris'i tebrik ediyorum. Başantrenörleri çok iyi bir arkadaşım ve şu ana kadar çok iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.