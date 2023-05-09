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Spor

Igor Kokoskov'a NBA'den talip var

Bir dönem Fenerbahçe Beko'yu da çalıştıran Igor Kokoskov'a NBA ekibi Atlanta Hawks takip oldu.

9 Mayıs 2023 Salı 20:29 - Güncelleme:
Igor Kokoskov'a NBA'den talip var
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Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Igor Kokoskov, NBA'de yeni bir takıma imza atmaya hazırlanıyor.

Yunan basınında yer alan habere göre; gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen NBA ekibi Atlanta Hawks, antrenör ekibine Igor Kokoskov'u katmak istiyor.

Habere göre; Hawks yönetimi başantrenör Quin Snyder'in yanına güçlü bir teknik ekip kurmak istiyor ve Sırp başantrenör Kokoskov, teknik ekip için ilk düşünülen isim konumunda.

Brooklyn Nets'ten ayrılan 51 yaşındaki Kokoskov; 1999 ila 2006 yılları arasında Missouri Üniversitesi'nde, 2015 ile 2018 yılları arasında ise Utah Jazz'de Snyder'in yanında çalışmıştı.

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