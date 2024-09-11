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Spor

Igor Kolakovic, Halkbank'ı yeni sezona hazırlıyor

Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Halkbank'ta yeni başantrenör Igor Kolakovic, takımını yeni için hazırlıyor.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Igor Kolakovic, Halkbank'ı yeni sezona hazırlıyor
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Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Karadağlı Igor Kolakovic, burada kaldığı kısa sürede başkent temsilcisini Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olarak gördüğünü belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kolakovic, milli takımlardan dönen ve sakatlıkları geçen oyuncuların katılımıyla tam kadro çalışmaya başladıklarını bildirdi.

Rekabetçi forma yarışında oyuncuları deneyecekleri hazırlık karşılaşmaları oynayacaklarını aktaran Kolakovic, "Tam kadro çalışmaya başlamamız bizi biraz daha ileri taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda teknik konular üzerinde durduk. Son Türkiye şampiyonu, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Halkbank'ın kesinlikle büyük emelleri ve hedefleri var. Burada kaldığım kısa sürede gördüm ki Halkbank kesinlikle Avrupa'nın en iyi ve organize olmuş kulüplerinden biri." ifadelerini kullandı.

IGOR KOLAKOVİC'İN KARİYERİNDE ASYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARI BULUNUYOR

Haziran ayında takımın başına getirilen Kolakovic, Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürütüyor.

Kariyerinde Asya ve Avrupa şampiyonlukları ile dört dünya ikinciliği bulunan 59 yaşındaki deneyimli başantrenör, daha önce Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), İran Milli Takımı, Drgos CANNES (Fransa), Sırbistan 23 Yaş Altı Milli Takımı, ACH Volley (Slovenya) ve OK Buducnost Podgorica (Karadağ) takımlarında da görev yaptı.

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