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Igor Tudor, Dorukhan Toköz için pazarlık masasına oturuyor

Serie A ekiplerinden Udinese’nin teknik direktörü Igor Tudor, Dorukhan Toköz için İstanbul’a gelerek transferle bizzat ilgileniyor.

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Beşiktaş'ın başarılı ismi Dorukhan, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla birlikte Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti. Özellikle İtalya'dan birçok talibi bulunan oyuncu için daha önce resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalan Udinese, 23 yaşındaki oyuncuyu rakiplerine kaptırmamak için girişimlerini hızlandırdı. Dorukhan'ı mutlaka takımında görmek istediğini belirten Tudor, bizzat transferi bitirmek için İstanbul'a geldi.
 
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Fofana ve De Paul'ü elden çıkaracak olan İtalyan ekibi, liste başına aldığı Dorukhan için daha önce 8 milyon Euro ile kapıyı çalmıştı. Tudor ve Udineseli yetkililerin bugün hem Dorukhan cephesiyle hem de Beşiktaş ile masaya oturacağı ve bonservis tekliflerini yükseltmeye hazır oldukları kaydedildi. Transfer yapmak için gelir yaratmak isteyen siyah-beyazlıların yönetimi en az 10 milyon Euro isterken, İtalyanların da bu rakama çıkmaya hazır olduğu öğrenildi. Başarılı ön libero geçen sezon 25 maçta 3 gol, 3 asist kaydetmişti.
 
(Sabah)
 

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