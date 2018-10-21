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Igor Tudor, Fatih Terim'i geride bıraktı

Fatih Terim'li Galatasaray geride kalan 9 haftada 19 puan toplayabildi. Tudor'un geçen sezon yönettiği sarı-kırmızılı takım aynı periyotta 23 puan aldı.

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Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 9 haftası geride kalan Süper Lig'de 19 puanı hanesine yazdırdı. Geçtiğimiz sezon bu dönemler takımın başında olan Tudor ise 23 puan toplamayı başarmıştı.

Sarı-Kırmızılı ekip, ligin 9. haftasını 19 puanla zirvede tamamladı. Fatih Terim’in öğrencileri bu süreci 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle geçerken, rakip filelere 17 gol gönderdiler, kendi kalelerinde 10 gol gördüler.

Geçen sezon aynı dönemde teknik direktörlük koltuğunda oturan Igor Tudor ise daha parlak bir karneye sahipti.

Aslan ilk 9 haftayı 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla geçmiş, 20 gol atarken, sadece 6 gol yemişti.

(Fanatik)

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