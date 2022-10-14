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Spor

Igor Tudor, Juventus'un radarına girdi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Massimiliano Allegri ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlüğe Igor Tudor'u düşündüğü iddia edildi.

14 Ekim 2022 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Igor Tudor, Juventus'un radarına girdi
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Marsilya'nın başında şu ana dek önemli işlere imza atan Igor Tudor, futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı Juventus'un radarına girdi.

İtalyan basınında yer alan haberde, sezona kötü bir şekilde başlayan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrılması durumunda düşünülen isimlerden birinin Igor Tudor olduğu belirtildi.

Hırvat teknik adamın, Marsilya'da Jorge Sampaoli'den sonra göreve şüpheyle geldiği ancak şu ana kadar sergilediği performansla ligde ve Avrupa'da göz doldurduğu belirtildi. Juventus'un da, bu performansı yakından takip ettiği vurgulandı.

MARSILYA PERFORMANSI

Fransa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Tudor'un Marsilya'sı, topladığı 23 puanla 3. sırada, lider Paris Saint-Germain'in 3 puan arkasında yer alıyor. Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde ise D Grubu'nda topladığı 6 puanla, Tottenham'ın ardından ikini sırada bulunuyor.

FUTBOLCU VE ANTRENÖR OLARAK ÇALIŞTI

Futbolculuk döneminde Juventus formasını giyen 44 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 sezonunda ise Torino devinde teknik direktör Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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